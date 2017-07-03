10 طرق لتخفيف من حدة حرارة الطقس

متابعات-فجر :

في فصل الصيف، قد ننجو من شدة حرارة الشمس خارج المنزل. لكن قد تلحقنا الحرارة حتى داخل المنزل، وليس من الصحي أن نقوم بتشغيل المكيفات الهوائية طوال اليوم، لذلك نلجأ لعدة حلول لتلطيف الجو. وفي هذا المقال اخترنا لك 10 من تلك الحلول:المحتوى: العصائر عندما يكون الطقس حارا، الإكثار من المشروبات الباردة يعتبر من الحلول الفعالة. اختار المشروبات الخفيفة والمنعشة مثل شراب الفاكهة المتكون من حبات الفاكهة والماء البارد أو شراب الليمون والنعناع المنعش. يمكنك تخصيص زجاجة بلورية لعصيرك المفضل، ضعها داخل الثلاجة واشرب منها متى يحلو لك. وضع الوسادة داخل الثلاجة مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح من الصعب الخلود إلى النوم. لذلك ضعي وسادتك داخل كيس بلاستيكي ثم ضعها في الثلاجة لمدة 5 دقائق قبل النوم، وستبقى منعشة لمدة طويلة. استخدام المرواح الجلوس يوميا أمام مكيفات الهواء يسبب العديد من الأمراض، لذلك من الضروري إيجاد بديل مريح وآمن. يمكنك بسهولة الحصول على هواء بارد من خلال وضع زجاجات مياه باردة وكمادات الثلج المجمدة أمام المروحة الهوائية. تبريد مناطق من الجسم بالماء البارد استخدام الماء البارد لتبريد الجسم من الأساليب التقليدية المعروفة. ويمكن أن تكون هذه الطريقة أكثر فعالية عندما نقوم بتبريد أماكن محددة كالكاحل مثلاً والركبتين والمرفق ومواضع النبض، فهذه النقاط تسمى مناطق “نبض” الأوعية الدموية وهي الأقرب إلى الجلد. وانتعاش هذه الأماكن يمكن أن يساعد في خفض درجة الحرارة بشكل أسرع. ستائر مبللة بماء بارد في كثير من الأحيان من المستحسن إغلاق النوافذ لمنع تسريب الهواء الساخن. لكن يمكن أن نفتح النوافذ ونحول ذلك الهواء الساخن إلى بارد، وذلك من خلال وضع الستائر في ماء بارد ثم إعادة تركيبها. غلق الأجهزة الإلكترونية نحن نعرف بالتأكيد أن الأجهزة الكهربائية كالراديو والتلفاز وغيرهم تولد حرارة عند تشغيلها وتساعد على رفع درجة الحرارة داخل منزلك. لذلك من الضروري إيقاف تشغيلها. انتظري الليل لتطهي الطعام الأجهزة الكهربائية مثلها مثل الطبخ كلاهما يساعدان على زيادة درجة الحرارة داخل منزلك. لذلك أجل طهي الطعام لليل. اتركي النوافذ مفتوحة طوال الليل إذا كان من الضروري غلق النوافذ طيلة اليوم، فإن فتحها في الليل أساسي لتهوية المنزل. و استمتع بنسيم الليل العليل. نباتات تمتص حرارة الغرف هناك نباتات تعمل على ترطيب الهواء وتساهم في خفض درجة الحرارة. ويمكنك استغلالها أيضا لتزيين منزلك. نظفي الأرضية وأزيل السجاد مسح الأرضية بالماء يجعلها باردة أما السجاد فيزيد من درجة حرارة الغرفة. لذلك احرص على تنظيف الأرضية وتخلي عن السجاد.