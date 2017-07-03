الإمارات تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في مدينة القطيف

متابعات-فجر :

أدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء في حي المسورة في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية مما أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، عن إدانة دولة الإمارات، واستنكارها لهذا العمل الإرهابي الجبان، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وعبرت الوزارة عن تعازي الإمارات ومواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذوي الشهيد جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.