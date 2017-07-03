“الجبير” : نتمنى أن يكون الرد القطري على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً

متابعات-فجر :

تسلم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في جدة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي محمد عبدالله الصباح رد دولة قطر على المطالب الثلاثة عشر التي تقدمت بها المملكة السعودية ومصر والإمارات والبحرين بغية وقف الدوحة لدعم الارهاب وتمويله.

من جانبه أعلن الجبير، إننا “نتمنى أن يكون رد قطر على مطالب الدول المقاطعة إيجابياً”.

وأكد الجبير أن “أغلب ما تضمنته قائمة المطالب كان مذكوراً في اتفاق عام 2014″، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي.