“واشنطن” تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ بشأن كوريا الشمالية

متابعات-فجر :

دعت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ حول كوريا الشمالية، وذلك بعد أن أكدت بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وقال متحدث في بعثة واشنطن في الأمم المتحدة إن الاجتماع الطارئ بمشاركة الدول الأعضاء الـ15 في المجلس، قد يعقد الأربعاء.

وأكدت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، أنها أطلقت بنجاح صاروخاً باليستياً عابرا للقارات.

وقال خبراء أميركيون إن الصاروخ الذي أطلق تزامنا مع احتفال الولايات المتحدة بعيدها الوطني، قادر على استهداف ألاسكا.

واستدعى إطلاق الصاروخ ردا شديد اللهجة من الرئيس دونالد ترامب الذي طالب بكين، الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ “بوضع حد نهائي لهذه العبثية”.