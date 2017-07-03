“العبادي” يهنئ العراقيين بالانتصار على تنظيم “داعش” في الموصل

متابعات-فجر :

هنأ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي بمناسبة الانتصار على تنظيم داعش في الموصل.

وقال العبادي للصحفيين في مقر الحكومة العراقية “أبارك لكل العراقيين الانتصارات المتحققة على داعش في الموصل بعد أن نجحنا في إفشال مخططات داعش وأثبت أهل الموصل أنهم مع دولتهم وليس مع الإرهاب”.

وأضاف “كل مايثار عن حل الحشد الشعبي أو إضعافه مجرد أكاذيب وعمل مخابراتي دولي ونحن حريصون على إبعاد القوات الأمنية بكل صنوفها عن العمل السياسي ونحذر من محاولات شق الصف الوطني بعد تحقيق الانتصارات وأن إثارة الخلافات في هذا الوقت لا تصب إلا في خدمة داعش”.

ودعا العبادي “المجتمع الدولي إلى المشاركة في إعمار ما دمره داعش ونطمح إلى تحويل العراق إلى نقطة التقاء إقليمي ودولي”.

وقال “إن أي مطالبة لقتال داعش خارج الحدود العراقية تعد غير دستورية”.

وذكر أن الحكومة العراقية عبرت عن “رفضها لأي مؤتمر سياسي يعقد خارج العراق برعاية مخابرات أجنبية”.