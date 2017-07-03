خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

واس-فجر :

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا من دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية انجيلا ميركل.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الوضع في المنطقة والعالم.