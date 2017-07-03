حرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط محاولة تهريب أكثر من 500 ألف حبة كبتاجون محملة على جمل

واس-فجر :

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه استمراراً لجهود رجال حرس الحدود في متابعة ورصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة ، فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود – بتوفيق الله تعالى – فجر اليوم الثلاثاء , شخصاً يمتطي جملاً عند تجاوزه حدود المملكة البرية عبر مسؤوليات قطاع حالة عمار بمنطقة تبوك قادماً من الأراضي الأردنية في أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة .. وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض على شخص سوداني الجنسية وبحوزته أربعة أكياس (شوال) كانت محملة على الجمل في أثناء تجاوز الحدود حيث قام بدفنها تحت الأرض بقصد إخفائها , وبتفتيش الأكياس اتضح احتواؤها على ما مجموعه (518000 ) قرص إمفيتامين (كبتاجون) .. كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الشخص ووسيلة التهريب والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه على الرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .