مدني دوامة الجندل يسيطر على حريق نشب في 3 مزارع بمنطقة مزارع علاج

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني بدومة الجندل، من إخماد حريق اندلع بعدة مزارع بمنطقة مزارع علاج، اليوم الثلاثاء.

حيث تلقت فرق الدفاع المدني، بلاغاً يفيد بوقوع حادث حريق بعدة مزارع بمنطقة مزارع علاج، وعلى الفور تحركت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في ثلاث مزارع مهملة متجاورة بعدد ٢١٨ نخلة منها ١١٨ نخلة مهملة، وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

وأوضح المتحدث لهيئة الدفاع المدني لمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أن الدفاع المدني يأمل من الأخوة المزارعين الاهتمام والعناية بمزارعهم، والتعامل معها بالطرق الصحيحة.