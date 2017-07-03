المتحدث باسم الجيش الليبي : نمتلك وثائق تفضح تمويل قطر للإرهابيين

متابعات-فجر :

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى، إن التدخل القطرى فى ليبيا سافر وواضح، مشددًا على أن بلاده تمتلك وثائق ومستندات تفضح تمويل قطر للإرهابيين.

وأضاف “المسمارى”، خلال مؤتمر صحفى انعقد بالقاهرة، أن الجيش الليبى تمكن من إنهاء كافة الطموحات الزائفة للإرهابيين التى كانت تهدف إلى تدمير ليبيا والسيطرة على مقدراتها، وتابع :”قضينا على الإرهابيين بشكل شبه كلى”.

واستعرض الناطق باسم الجيش الليبى، خلال المؤتمر، الأسماء الليبية التى تمولها قطرها، ومنها على الصلابى المتواجد فى قطر يمتلك قناة ليبيا الأحرار ويعمل على دعم الإرهابيين إلى جانب أسماء وصور الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة، وعلى رأسهم عبد الحكيم بلحاج.