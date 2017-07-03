خادم الحرمين يتلقى برقية من أمير دولة الكويت

واس-فجر :

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لحادث تعرض دورية أمن لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر بحي المسورة بمحافظة القطيف ما نتج عنه استشهاد رجل أمن وإصابة ثلاثة من زملائه.

وأكد سمو أمير دولة الكويت وقوف بلاده مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها، مجددا موقف بلاده الرافض للإرهاب بكل أشكاله وصوره ، سائلاً المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ المملكة وشعبها من كل سوء ومكروه.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي عزاء من سمو صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أعربا فيهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بشهيد الحادث الإرهابي، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.