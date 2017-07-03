عاجل.. مبعوث “أمير الكويت” يسلم رسالة جوابية من الشيخ صباح الأحمد إلى أمير قطر

متابعات-فجر :
قام مبعوث سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفلج، اليوم الثلاثاء ، بتسليم رسالة جوابية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
متابعات-فجر :
قام مبعوث سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفلج، اليوم الثلاثاء ، بتسليم رسالة جوابية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
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