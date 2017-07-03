مهرجان فهد المالك ومطمئنة يطلقان ست دورات تدريبية متخصصه

القصيم – فجر :

ضمن فعاليات مهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد المالك الترويحي والتثقيفي .. يطلق مركز مطمئنه القصيم التدريبي ست دورات تدريبية متخصصة تنظم في مقر مركز مطمئنه القصيم تحت اشراف الاستاذ الدكتور طارق الحبيب .. الامين العام لاتحاد الاطباء النفسيين العرب

وهذه الدورات هي :-

دورة طفولتي من حقي .. لا تلمسني .. وتستهدف الاجيال من 7 إلى 12 سنة

برنامج انا قائد

برنامج قبعات التفكير الست .. للأجيال من 7- 12 سنة

برنامج كيف أكون واثقة .. ويستهدف المراهقات ومدة البرنامج 4 ساعات

دورة قوتك في إلقائك للأجيال من 7-12 سنة

برنامج الطفل الواثق .. ومدة البرنامج أربع ساعات

هذا وقد أكد المهندس محمد الشملان المشرف العام على مهرجان المغفور له بإذن الله تعالى فهد الخالد المالك الترويحي والتثقيفي إن شراكة المهرجان مع مركز مطمئنة القصيم للتدريب .. يعد إضافة هامه ومتميزة للمهرجان .. حيث إن هذه الشراكة سوف تكون لها ايجابية هامه في خدمة المجتمع وتنمية مهارات وقدرات أفراده ..

داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه الدورات والبرامج المتميزة . التي تمكن الجميع من الاستفادة من أوقاتهم بالنافع والمفيد مفيداً إن مركز مطمئنة القصيم من المراكز التدريبية الرائدة في المملكة العربية السعودية