التعاون يوقع مخالصة مالية مع “الشمري” ويفحص لاعبيه طبياً

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متابعات – فجر :

وقعت إدارة التعاون مخالصة مالية مع حارس فريقها فهد الشمري بالرغم من تبقي موسم كامل في عقده، بناءً على رغبته وبعد موافقة المدرب البرتغالي ⁧جوزيه غوميز⁩، ويأتي ذلك من الشمري بحثاً عن اللعب في أحد الاندية أساسياً سيما عقب توقيع التعاون مع الحارس الغير سعودي عصام الحضري ولوجود الحراس الاحتياطيين الى جانبه سلطان الغامدي ومعتز البقعاوي.

وكشفت مصادر صحفية أن هناك محاولات عدة لاجراء مخالصة مالية مع مهاجم الفريق موسى الشمري الذي لم يجد قناعة من غوميز وكذلك موجة الغضب من الجماهير لبقاءه وهو لم يخدم الفريق ولم يقدم ما يوازي ما يتقاضاه في عقده!.

من جهة أخرى فرض غوميز وجهاز الكرة بالتعاون على لاعبي الفريق بعد انطلاقة التدريبات إجراء فحوصات طبية متكاملة ضمن برنامج الاستعداد الذي سيتبعه الخطوة المقبلة وهي الإختبارات اللياقية.