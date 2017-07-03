جمرك مطار الطائف يُحبط محاولتي تهريب كيلو و468 جراماً من مادة “الهيروين” المخدرة

واس-فجر:

تمكّن جمرك مطار الطائف من إحباط محاولتين لتهريب (1.468) كيلو وأربعمائة وثمانية وستين جراما من مادة “الهيروين” المخدرة عُثر عليها مُخبأة مع مسافرَين قدما إلى المملكة عبر المطار.

وأوضح مدير عام الجمرك أحمد المالكي أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص إيجابيته وعُثر بداخل أحشائه على (80) كبسولة تحتوي جميعها على (628) جراما من مادة “الهيروين” المخدرة .

وأضاف المالكي: وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول آخر تهريب (840) جراما من مادة “الهيروين” المخدرة وذلك بإخفائها في (121) كبسولة كانت مُخبأة في أحشائه، إلا أنه تم كشف وإحباط محاولته.