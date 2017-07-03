القوات الإسرائيلية تعتقل ستة عشر فلسطينيا من محافظتي الخليل والقدس المحتلة

واس-فجر:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة عشر فلسطينيا من محافظتي الخليل والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وأمنية في المحافظتين أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمة واسعة النطاق في حي الصوّانة قرب سور القدس التاريخي، واعتقلت خلالها سبعة فلسطينيين، في الوقت الذي اعتقلت فيه فلسطينيا آخر في حارة باب حطة الملاصقة للمسجد الأقصى في القدس القديمة ، وحوّلتهم جميعا إلى مراكز تحقيق واعتقال في المدينة المقدسة .

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقه في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية .