العيادات التطوعية تستقبل أكثر من ١٠٠ مراجعاً في “وادي الدواسر”

متابعات _فجر

سجلت العيادات التطوعية بالمستشفى العام في وادي الدواسر، أكثر من 107 مراجعاً بعضهم من محافظات مجاورة؛ وذلك للاستفادة من تواجد أبناء المحافظة الاستشاريين بعد موافقتهم لطلب المستشفى كأطباء زائرين.

وتفصيلاً، شهدت العيادة المخصصة لحالات السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والغدد 47 مراجعاً على مدى ثلاثة أيام، فيما استقبلت عيادة حراجة العظام 59 طفلاً ممن يعانون من تشوهات العظام؛ بينهم 11 حالة تم تحويلها إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأوضح مدير المستشفى المكلف أخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان : بأن برنامج العيادات التطوعية حقق نجاحاً فاق التوقعات، إذ تنوع عدد المراجعين على مستوى واسع من خارج محافظة وادي الدواسر ليشمل مراجعين من محافظتي السليل وتثليث، الأمر الذي اختصر عليهم عناء السفر والذهاب للمستشفيات التخصصية.

وبين “آل شملان” تم توقيع عدة إتفاقيات شراكة مع الأطباء الزائرين وإقامة برنامج زمني لهم لتكرار هذه العيادات والزيارات في أوقات محددة، بالإضافة لعمل ورش لبحث التنسيق ووضع اللبنات النهائية للعيادات الافتراضية والاطلاع على تجهيزاتها مع إمكانية القيام بعمليات لجراحة عظام الأطفال داخل المستشفى.

ولفت إلى أن إدارة المستشفى تتطلع لمواصلة هذه البرامج والشراكات الناجحة والتي تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، فيما كرّم مستشفى المحافظة الأطباء بشهادات شكر وهدايا نظير تعاونهم ومشاركتهم الفاعلة.

يُشار إلى أن مستشفى وادي الدواسر العام، بادر بدعوة أبناء المحافظة الاستشاريين والاستفادة من خبراتهم خلال إجازة الصيف لتفعيل برنامج العيادات التطوعية؛ الذي يُعد كأول خطوة من نوعها على مستوى المحافظة.

ويهدف البرنامج لتلمس احتياجات المواطنين من سكان المحافظة، بمشاركة استشاري وأستاذ طب الأسرة المساعد، وكيل كلية الطب بجامعة الأمير سطام، المختصص بحالات السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول والغدد، الدكتور خالد بن خلف الدوسري، وأخصائي جراحة عظام وتشوهات الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور علي بن مبارك الدوسري.