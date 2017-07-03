القبض على مواطن لسرقته شاحنة لتوزيع الألبان بالرياض

متابعات -فجر

ألقي رجال شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن قام لقيام بسرقة شاحنة مخصصة لتوزيع الألبان والإعتداء على سائقها .

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه بتاريخ 9/10/1438هـ تبلغت شعبة دوريات محافظة الدلم عن قيام احد الجناة باستيقاف شاحنة مخصصة لتوزيع الألبان و الاعتداء على سائقها بالضرب وسرقتها و ارتكاب الفرارلجهة مجهولة .

وعلى الفور انتقل المختصين من شرطة المحافظة لموقع و مباشرة اجراءات الضبط الجنائي كما جرى إعداد الخطط الأمنيه الكفيله بضبط الجاني في أسرع وقت وأسفرت الجهود المبذولة بفضل الله من رصد إحدى فرق شعبة دوريات أمن المحافظات للشاحنة المسروقة بقيادة المتهم .

و تم استيقافه والسيطرة عليه ( سعودي الجنسية / في العقد الثالث من العمر ) وبمناقشته مبدئيا اقر بما نسب اليه ،وتم التحفظ على المتهم وتسليمه لإدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض رهن التوسع في التحقيق معه و مقارنة أسلوبه الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقه حسب الاختصاص .