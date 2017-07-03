سرّ توهّج البشرة السمراء

متابعات _فجر

البشرة السمراء تواجه دائما عدداً من المشاكل كاللون غير الموحّد وفرط التصبّغ والنشاط الزائد للغدد الدهنية. ورغم عدم توافر مستحضرات فعالة للعناية بالبشرة السمراء، يبقى تنظيفها وترطيبها وتقشيرها من أهم الخطوات التي تساعدك في الحفاظ على إشراقها ونضارتها.

فإذا كانت بشرتك سمراء لا تترددي في تنظيفها مرّتين يومياً وترطيبها بالمرطبات الملائمة لنوعيتها، بالإضافة إلى تقشيرها مرّة أسبوعياً للتخلّص من التراكمات والشوائب العالقة على سطحها والحفاظ على نعومتها وجاذبيتها وتصحيح لونها والتخلّص من تبقعاتها والسيطرة على إفرازاتها الدهنية.