تركيا وإيران تشترطان على قطر الدفع بالدولار لتوريد الأغذية عقب هبوط الريال القطري

متابعات -فجر

أكدت مصادر أنه بعد هبوط الريال القطري اشترطت تركيا وإيران على قطر الدفع نقداً بالدولار؛ لتوريد المواد الاستهلاكية .

وأوضحت المصادر، أن بنوكاً دولية منعت الريال القطري؛ هروباً من شبهة التعامل مع نظام موصوم بالاحتيال؛ بسبب أزمة باركليز، كما أن متخصصين دوليين بالتدقيق المحاسبي أكدوا أن التعامل مع صندوق قطر السيادي بات شبهة في الاستثمار الدولي ،وفق ما نقلته “الإخبارية السعودية”.

واوضحت المصادر: مديرو الاستثمار بالخارج يشعرون حالياً بخطر بالغ؛ خشية أخطاء مقصودة أو غير مقصودة في تعاملهم مع قطر، وبُعيد مؤتمر الرياض نشط صيارفة في نقل استثمارات ضخمة لقطريين من الداخل القطري للخارج، ومستثمرون خليجيون رفضوا طلبات قطرية لبيع الريال القطري بأقل من قيمته؛ خشية انهياره.