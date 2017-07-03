هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة إير آسيا الماليزية بعد إصابة محركها بعطب

متابعات_فجر

قالت شركة “إير آسيا” الماليزية للطيران الاقتصادي اليوم الثلاثاء، إن طائرة قادمة من أستراليا إلى ماليزيا انحرفت عن مسارها واضطرت للهبوط في برزبين بعد عطب محركها أثناء إقلاعها بسبب ما يعتقد بأنه اصطدام طائر بها.

وأضافت الشركة أن الطائرة التي كانت تقل 345 راكبًا وطاقما من 14 فردًا عندما أقلعت من منطقة جولد كوست السياحية في ولاية كوينزلاند بشمال البلاد كانت في طريقها إلى كوالالمبور في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين. ولم ترد تقارير عن وقوع أي إصابات في الحادث ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.