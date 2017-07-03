الإطاحة بحدثين سلبا وافد من الجنسية البنجلاديشية بالرياض

متابعات _فجر

تمكن رجال شرطة منطقة الرياض من القبض على حدثين لقيامهما بسرقة وافد من الجنسية البنجلاديشية تحت تهديد السلاح.

وصرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، فقد رصدت احدى فرق دوريات الأمن بتاريخ 5/10/1438هـ مركبة يستقلها شخصين تسير بسرعة عالية و تهور غرب العاصمة ، حيث تم متابعتها والتضييق عليها وأسفرت الجهود عن ضبط المركبة بعد محاولة قائدها و مرافقه ارتكاب الفرار ( حدثين سعوديا الجنسية ).

و بالرجوع لسجل قيد البلاغات اتضح قيامهما بسلب وافد بنقالي الجنسية و تهديده بسلاح أبيض و سلب محفظته بمشاركة ثالث تم ضبطه لاحقا وبمناقشتهم بمدئيا اقروا بما نسب اليهم.

تم التحفظ على المتهمين والمركبة وتسليمهم لإدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض رهن التوسع في التحقيق معهم و مقارنة اسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.

تجدر الإشارة إلى أن شرطة منطقة الرياض تمكنت خلال الشهر المنصرم من الإطاحة بـ (18) جانيا من جنسيات مختلفة ثبت تورطهم في قضايا سلب مواطنين ومقيمين تحت التهديد.