كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

متابعات _فجر

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا فجر الثلاثاء، باتجاه بحر اليابان، حسبما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، للصحفيين في طوكيو.

وقال، إنه يعتقد أن الصاروخ سقط في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان وإنه حلق في الجو لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

وكانت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء قد نقلت عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية القول “أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا غير محدد تجاه بحر الشرق من منطقة بانجيون بإقليم نورث القريب من الحدود مع الصين، الساعة 0940 صباحا (0040 بتوقيت جرينتش).

ويأتي هذا الإطلاق بعد يوم من تحذير الصين من أنه إذا ظلت التوترات في المنطقة تشهد تصعيدًا، فإن الوضع قد يخرج عن السيطرة وستكون له عواقب “كارثية”.