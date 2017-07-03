البحرين تدين الهجوم الإرهابي على مخيم النازحين بالأنبار

واس – فجر

دانت مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مخيماً للنازحين بمحافظة الأنبار في جمهورية العراق، الذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها للحكومة العراقية ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف ترويع الأبرياء.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف مملكة البحرين الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتأكيدها على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتكاتف كل الجهود لمواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.