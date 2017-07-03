قطر.. اللص الغبي!

أتذكر، وربما بعض من أبناء جيلي، سلسلة من الروايات البوليسية للأطفال، تصدر عن دار الهلال المصرية تحت عنوان «المغامرون الخمسة»، فيها شخصيات عدة تقوم بأدوار مختلفة داخل حبكة الرواية، من أبرزها «تختخ» والأخرى «لوزة»، ومن أهم ما صدر عن تلك السلسلة قصة «اللص الغبي»، فمن هو هذا اللص الذي أطاح بنفسه قبل أن يطيح بالآخرين؟!

ذلك اللص شخص مهمل في حارته ليس له قيمة ولا يعتد به، لكنه لم يجد طريقة للوصول إلى أهدافه إلا بالتحايل واللؤم وسرقة أدوار الآخرين ووضع العوائق في حياتهم للتخلص منهم، لأنه وحسب فهمه، لن يستطيع تحقيقها إلا بإزالة «خصومه».

لصنا الغبي في هذا العصر هو النظام القطري، الذي احترف خلال 20 عاما، هي عمره «القصير»، الكذب والخديعة والتآمر والخيانة على الإنسانية، قبل أن يخون أشقاءه وأبناء عمومته، دعم الإرهاب والقتل واللصوصية وكأنها جزء من حياته اليومية، فتلصص على بيوت جيرانه، وحاول اختطاف أبنائهم، وزرع في طرقهم الألغام، كان يأكل على موائدهم ثم يضع السم في أطباقهم، يسير معهم في معاركهم وهو يفشي أسرارهم.

إلا أن أهم ما في هذا اللص، غباؤه الشديد، فهو دائما ما يترك بصماته وراءه في كل مكان، وهاهي منتشرة في تونس وليبيا ومصر وسيناء وسورية وعند الحوثيين في اليمن وفي تحالفه مع الحشد الشعبي ونظام الملالي في طهران.

اللص الخفي ينكر علاقته بالإرهاب الأفغاني وعلى رأسه دولة طالبان، بينما هو الوحيد في العالم الذي يستضيف مكتبا وتمثيلا لطالبان في قطر، وفي الوقت الذي ينكر التماهي مع القاعدة وقياداتها يدعم ويخفي الإرهابي خالد شيخ محمد في مزرعة خارج الدوحة، وهو المتهم بارتكب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والعقل المدبر للجريمة الكبرى، وعندما لاحقته الـ«إف بي آي» الأمريكية قام بإخراجه من قطر وإخفائه.

وفي جريمة الحادي عشر من سبتمبر، كانت قطر هي اللص الخفي في ذلك اللغز الكبير، فهو من دعم بن لادن وروج له ونشر رسائله وأشرطته عبر قناته «النازية» حتى قبل العام 2001، بالطبع كان الهدف توريط السعودية والإمارات ومصر بالدفع بتسعة عشر شاباً من أبنائهم لتنفيذ الجريمة، لتدمير علاقاتهم مع واشنطن، ومن ثم معاقبتهم.

لتقوم بعدها الدوحة بحملة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية للدعاية ضد هذه الدول، ولو لاحظنا هي نفس الدول التي لاتزال قطر تلاحقها وتدعم الإرهاب فيها إلى اليوم.

تلك الحملة «البغيضة» لم تخرج فجأة، بل كانت أيادي قطر خلفها، فهي من رتبها لإطلاقها بعد جريمة سبتمبر، حينها دفعت لمراكز أبحاث وصحف وقنوات مئات الملايين من الدولارات لإعداد دراسات وتقارير، كان أبرزها تقرير مركز راند المدعوم من قطر، الذي أصدر خرائط تقسم المملكة إلى عدة دول، بالطبع كانت بصمات اللص الغبي ظاهرة خلف تلك الأموال.

في جرائم القاعدة بالسعودية كان الغباء مستمرا، فقد تلقى التنظيم، الذي حظي بدعم ودعاية قطرية، ضربات أمنية واجتماعية موجعة، هي فترة ذروة عملياته القتالية بالسعودية بين الأعوام 2003 – 2005، فقد خلالها معظم قياداته، لتقوم قطر وعلى عجل بإدخال أحد قادة التنظيم المستقرين فيها، بواسطة جواز سفر قطري لإنقاذ التنظيم، إلا أنه لقي حتفه بعد أشهر إثر ملاحقة أمنية له في الرياض.

أما محاولة اغتيال الملك عبدالله، فهي واحدة من أفشل العمليات القطرية، عندما مولت الدوحة عميليها الهاربين سعد الفقيه ومحمد المسعري بأموال طائلة لزعزعة الاستقرار في المملكة، وخلال تلك العملية أرسلت السلطات في قطر أموالاً «نقدية» للفقيه والمسعري، ظهرت عليها بصمات أصابع لقيادات قطرية، اكتشفت لدى المتهمين بمحاولة الاغتيال في المملكة، فقد كانت تنتقل الأموال عبر الأيدي خوفاً من انكشاف التحويلات المالية.

هذا بالطبع يمكن إضافته للاتفاق مع القذافي على زعزعة الحكم في المملكة، حين ظهرت التسجيلات وانكشف التآمر بالصوت وربما بالصورة لاحقا، فهل كان «الحمدان» بن خليفة وبن جبر، يعتقدان أن القذافي لن يسجل الحوار ويبتزهما ويسربه؟، لكنها صفات اللص الغبي مرة أخرى.

لم تقف قطر عند تلك الحدود، بل واصلت العمل بلا هوادة لهدم الكيان السعودي، ووجدت أن الحل يكمن في التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فاستضافت قادتها، ودعمت مشروعهم داخل المملكة، وبنت جهازا تنظيميا لذلك الهدف.

وأنشأت القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، للهجوم على السعودية ومشاريعها وتوجهاتها، ووضعت على رأسها عملاءها من مرتزقة الإعلام العربي، ثم تدعي أنها لا تمثلها، ولأن الممول قليل عقل فهو يطلب منهم عدم مهاجمة قطر والاكتفاء بمهاجمة الرياض.

وفي الداخل السعودي، تبنت تفكيك المجتمع وإثارة النعرات، وتأزيم الوضع من خلال أتباعها الذين ارتضوا خيانة وطنهم، وكافأتهم بالأموال بطرق مختلفة، فأنشأت تنظيمات دولية وهمية لخدمة مشاريع «إسلاموية»، ومن خلالها تتم رشوتهم، وبنت قواعد إعلامية توالي الدوحة عبر صحف وقنوات تتم مكافأة المنضمين لها بمبالغ كبيرة لا تتناسب وحجم المشاركات، أضف إليها شراء شقق في لندن وتركيا للقيادات منهم، إلا أنها تبقى مكشوفة لسبب واحد هو أن الممول غبي والمتلقي أغبى منه.

المصـــــدر