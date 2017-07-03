مُخرّبون يعتدون على مبنى المركز الحضاري لبلدية الداير قُبيل افتتاحه بأيام

متابعات – فجر

تعرض مبنى المركز الحضاري التابع لبلدية محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان للتكسير والتخريب من قبل عابثين قاموا بإتلاف محتويات المبنى والإضرار بالمنشأة قبل أيام من افتتاحه.

وقال رئيس بلدية الداير المكلف جبار بن محمد الريثي: إنه صباح السبت وخلال جولتنا على المبنى وجدنا تكسير وتخريب للمبنى قام به مجموعة من العابثين بعد أن كسروا قفل البوابة الخارجية ودخلوا للملعب بسيارة وقاموا بالتفحيط وإتلاف العشب كما أقدموا على كسر الباب الزجاجي للمركز بحجارة والدخول وتخريب محتواه من أثاث وأجهزة تكييف.

وأبان الريثي بأن ما حدث يُعد اعتداء على الممتلكات العامة وهو جريمة يحاسب عليها القانون وبأنه تم الرفع للجهات الأمنية للتحقيق والكشف عن هوية العابثين ومحاسبتهم.

ويتكون المركز الحضاري بمحافظة الداير بني مالك والذي كان من المفترض افتتاحية خلال الأيام القادمة من ملعب رياضي وساحات خارجية وغرف داخلية ومجالس وأماكن استقبال.