ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء بريطانيا

واس – فجر

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم من دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، هنأته خلاله بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.

وأكد الجانبان خلال الاتصال قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين وعلى ضرورة زيادة التعاون بينهما في ضوء رؤية المملكة 2030 وعلى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

كما أكدا على ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف في المنطقة، حيث أكدت رئيسة وزراء بريطانيا على ضرورة أن تلتزم دولة قطر بذلك بكل وضوح وأن على قطر أن تتعاون مع دول الخليج في ذلك.

كما رحبت رئيسة وزراء بريطانيا بموافقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية على تمديد المهلة المقدمة لقطر للاستجابة للمطالب المقدمة لها من الدول الأربع.