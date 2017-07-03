“السلطات اليمنية” ‏تؤكد ارتفاع نسبة التشافي ‏من مرض الكوليرا وانخفاض الوفيات

واس – فجر

أكدت السلطات اليمنية ارتفاع نسبة التشافي بشكل كبير من مرض الكوليرا وانخفاض الوفيات ‏في ‏بعض المحافظات، وأشارت اللجنة اليمنية العليا لمكافحة جائحة الكوليرا و الإسهالات المائية الحادة في أول ‏تقرير ‏لها إلى رئيس الوزراء في اليمن، أحمد عبيد بن دغر إلى أن الوضع الصحي للمرض لا زال ‏على حاله في محافظات أخرى.‏

وشدد التقرير، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – على ضرورة الاستمرار في رفع ‏جاهزية الترصد الوبائي ‏والاستفادة القصوى من ‏حملات الدعم المقدمة من المملكة العربية ‏السعودية ‏ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي الدول الأخرى في ‏مواجهة جائحة الكوليرا.‏

وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة وفرت كل الدعم ‏لوزارة الصحة والسلطات المحلية ‏فِي عموم محافظات اليمن ‏لمواجهة الوباء.

وأوضح وزير الصحة بالحكومة الشرعية، ناصر باعوم، أن العلاجات قد توفرت بكميات ‏كبيرة في جميع محافظات اليمن بما فيها المحافظات التي لا زالت خاضعة لنفوذ الانقلابيين.‏