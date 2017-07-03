“السلطات اليمنية” ‏تؤكد ارتفاع نسبة التشافي ‏من مرض الكوليرا وانخفاض الوفيات

واس – فجر
أكدت السلطات اليمنية ارتفاع نسبة التشافي بشكل كبير من مرض الكوليرا وانخفاض الوفيات في بعض المحافظات، وأشارت اللجنة اليمنية العليا لمكافحة جائحة الكوليرا و الإسهالات المائية الحادة في أول تقرير لها إلى رئيس الوزراء في اليمن، أحمد عبيد بن دغر إلى أن الوضع الصحي للمرض لا زال على حاله في محافظات أخرى.
وشدد التقرير، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية – على ضرورة الاستمرار في رفع جاهزية الترصد الوبائي والاستفادة القصوى من حملات الدعم المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي الدول الأخرى في مواجهة جائحة الكوليرا.
وقال رئيس الوزراء اليمني، إن الحكومة وفرت كل الدعم لوزارة الصحة والسلطات المحلية فِي عموم محافظات اليمن لمواجهة الوباء.
وأوضح وزير الصحة بالحكومة الشرعية، ناصر باعوم، أن العلاجات قد توفرت بكميات كبيرة في جميع محافظات اليمن بما فيها المحافظات التي لا زالت خاضعة لنفوذ الانقلابيين.