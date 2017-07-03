خطة أمنية تطيح بسارق السيارات بالقطيف

متابعات – فجر

أدت خطة أمنية محكمة إلى الإطاحة بشخص عربي احترف سرقة السيارات، وذكر العقيد زياد الرقيطي الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية بأن هناك تنسيقا بين شرطة وادارة المخدرات بمحافظة القطيف.

وقال: “توفرت معلومات عن قيام شخص عربي الجنسية قدم إلى المملكة بفيزا زائر له نشاط إجرامي في سرقة السيارات بطرق احترافية حيث تم إعداد الكمين المناسب للإطاحة به وبفضل من الله وتوفيقه تم القبض عليه صباح اليوم وبمواجهته بالمعلومات الدامغة المتوفرة ضده أقر مبدئيا بسرقة 7 مركبات وعدد من المواقع التي يسكن بها العمالة تمثلت بمبالغ مالية وهواتف خلوية متعددة بمحافظة القطيف ومدينة الدمام وقام بالإرشاد والدلالة على مواقعها”.

وتابع “تم إيقاف المتهم لاستكمال إجراءات جمع الاستدلال اللازمة في القضايا المثبتة تجاهه ومناقشته في القضايا الاخرى المماثلة تمهيدا لإحالته وملفات القضايا للنيابة العامة”.