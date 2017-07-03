الأخضر الأولمبي يتعادل إيجابيا مع الإمارات بهدف لمثله وديا

متابعات – فجر

تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مع شقيقه المنتخب الإماراتي الأولمبي إيجابيًا بهدف لمثله في اللقاء الودي الأول الذي جمعهما في الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018.

ودخل مدرب منتخبنا صالح المحمدي اللقاء بتشكيل مكون من: أمين البخاري في حراسة المرمى، قاسم لاجامي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حمدان الشمراني، عبدالله الخيبري، علي الأسمري، عبدالرحمن القرني، عبدالله المقباس، أيمن الخليف، وعمًار النجار.

وفي قائمة الإحتياط، منصور جوهر في الحراسة، خالد السميري، عبدالله الخطيب، متعب المفرج، حسن رغفاوي، سلطان بن جمال، أسامة الخلف، فهد الرشيدي، أحمد بامسعود، عبدالعزيز العرياني، ومهند فلاته.

وافتتح منتخبنا الأولمبي التسجيل بواسطة اللاعب حمدان الشمراني في الدقيقة الثانية من شوط المباراة الأول، في حين أحرز هدف التعادل للمنتخب الإماراتي اللاعب أحمد الهاشمي في الدقيقة 76، وحرص مدرب منتخبنا صالح المحمدي على إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين سعيًا منه للاطلاع على المعدل اللياقي والمستويات الفنية.

قاد المباراة تحكيميًا الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، وساعده الحكمان فيصل القحطاني وعمر الجمل، وخالد الطريس رابعًا.

إلى ذلك، تم بين شوطي المباراة تسليم الدروع التذكارية بين الاتحادين حيث سلّم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل البطي درعًا تذكاريًا لعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم راشد الزعابي، فيما تسلّم البطي درعًا تذكاريًا وذلك على هامش مباراة المنتخبين.

من جهة أخرى يستأنف منتخبنا الأولمبي مرانه على ملعب معهد إعداد القادة في تمام السابعة مساءً وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام بالعاصمة الرياض والذي يختتم في السادس عشر من شهر يوليو الجاري استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018.