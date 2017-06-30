فتح باب القبول بالجامعة الإلكترونية للطلاب والطالبات في 18 شوال بدون اختبار “قياس”

واس-فجر :

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن عزمها فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438/1439هــ، ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 18 شوال حتى يوم الاثنين 23 شوال، وذلك لخرّيجي الثانوية العامة أو مايعادلها عبر بوابة القبول الإلكترونية : (https://www.seu.edu.sa).

وأوضحت الجامعة الإلكترونية أنها لا تنظر عند التقديم عليها إلى سنة التخرّج أو عمر المتقدم أو المتقدمة، كما لا تشترط إحضار نتيجة اختبار “قياس” الخاصة بالقدرات والتحصيلي، على أن القبول سيتم بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي، عدا تخصّصات كلية العلوم الصحية التي ستتاح لخريجي وخريجات الثانوية العامة من القسم العلمي فقط.

وسيكون القبول هذا العام موزعًا على فروع الجامعة الإلكترونية في: الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، أبها، جازان، الأحساء، القصيم، وتبوك، بحيث ستكون الدراسة متاحة في (كلية العلوم الإدارية والمالية)، تخصصات : التجارة الإلكترونية، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية، و (كلية الحوسبة المعلوماتية) تخصص تقنية المعلومات، و (كلية العلوم الصحية) تخصص : المعلوماتية الصحية، والصحة العامة، و (كلية العلوم والدراسات النظرية) تخصص: اللغة الإنجليزية.

وحددت الجامعة الإلكترونية الدراسة العام المقبل في مدن: الرياض، وجدة، والدمام للطلاب والطالبات باستثناء تخصص المالية سيكون مخصصًا للطلاب فقط في مدينة الرياض، وفي المدينة المنورة سيتم تدريس تخصصي : إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات للطلاب والطالبات، وفي أبها تخصّصات تقنية المعلومات للطلاب والطالبات، والمعلومات الصحية، واللغة الإنجليزية للطلاب فقط، بينما في القصيم وتبوك سيتم تدريس تخصص تقنية المعلومات للطلاب والطالبات، وفي جيزان والأحساء تخصّص إدارة المعلومات للطلاب والطالبات.