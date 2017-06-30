إحباط محاولتي تسلل إلى الأردن من داخل الأراضي السورية

متابعات-فجر :

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، أنه تم إحباط محاولتي تسلل من الأراضي السورية للأردن. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المصدر القول إن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت أمس محاولة تسلل 4 أشخاص واجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، مضيفاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري.وأشار إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من المواد المخدرة.كما تم إحباط محاولة تسلل أخرى لثلاثة أشخاص واجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والقبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المعنية.ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سورية في ظل التوترات في الجانب الآخر من الحدود.