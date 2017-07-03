“شرطة الرياض” توقيف شخصين قاما بعدة عمليات سلب بقوة السلاح

متابعات-فجر :

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، فقد رصدت إحدى فرق دوريات الأمن بتاريخ مركبة يستقلها شخصين تسير بسرعة عالية و تهور غرب العاصمة ،

حيث تم متابعتها والتضييق عليهاوأسفرت الجهود بتوفيق من الله عن ضبط المركبة بعد محاولة قائدها و مرافقه ارتكاب الفرار ( حدثين سعوديا الجنسية ) و بالرجوع لسجل قيد البلاغات اتضح قيامهما بسلب وافد بنقالي الجنسية و تهديده بسلاح أبيض و سلب محفظته بمشاركة ثالث تم ضبطه لاحقا ، وبمناقشتهم مبدئياً اقروا بما نسب إليهم .

تم التحفظ على المتهمين والمركبة وتسليمهم لإدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض رهن التوسع في التحقيق معهم و مقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .

تجدر الاشارة إلى أن شرطة منطقة الرياض تمكنت خلال الشهر المنصرم من الاطاحة بـ (18) جانيا من جنسيات مختلفة ثبت تورطهم في قضايا سلب مواطنين ومقيمين تحت التهديد .