مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع المساعدات الغذائية بمحافظة أبين اليمنية

متابعات-فجر :

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوم أمس توزيع المساعدات الغذائية في محافظة أبين.

وأشاد محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم بالدور المهم والحيوي للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم برامج الدعم الإغاثي للمحافظة.

وأشار اللواء أبوبكر سالم إلى أن هذه المساعدات الغذائية ستسهم في التخفيف عن معاناة أبناء اليمن وخصوصا في أبين.

يذكر أن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في محافظة أبين يستهدف 5 مديريات هي :مودية ، و لودر ، و المحفد ، و احور ، و الوضيع ، يستفيد منها حوالي 60.000 مواطن يمني من المحافظة من خلال تأمين 10.000 سلة غذائية متكاملة الأصناف بوزن 74 كيلو للسلة الواحدة.