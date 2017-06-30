عاجل | الكويت تدعو «المملكة والإمارات والبحرين ومصر» لتمديد المهلة الممنوحة لـ«قطر» 48 ساعة

فجر- وكالات:

أعلنت الحكومة الكويتية، أنها تتطلع من الأشقاء في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الاستجابة لطلب تمديد المهلة الممنوحة لقطر مدة 48 ساعة.

وبحسب بيان الحكومة الكويتية الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، اليوم: أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت استقبل وزير الخارجية القطري حاملا رسالة من أمير قطر تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي.

وأضاف البيان: “أن دولة الكويت تتطلع من الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إلى تمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر لمدة ثماني وأربعين ساعة”.