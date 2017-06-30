أمير منطقة الرياض يطمئن على صحة مدير الأمن العام الأمير سعود بن الهلال

واس-فجر :

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بزيارة اليوم لمعالي مدير الأمن العام الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال اطمأن خلالها على صحة معاليه بعد العارض الصحي الذي تعرض له مؤخراً.

وطمأن الفريق الطبي سمو أمير منطقة الرياض على الحالة الصحية لمعالي الفريق الهلال.

من جهته قدم معالي مدير الأمن العام شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر على هذه الزيارة، مؤكداً أنها لفتة غير مستغربة من سموه.

رافق سمو أمير منطقة الرياض خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة.