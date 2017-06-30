مقتل اثنين من عناصر تنظيم “القاعدة” في اليمن

متابعات-فجر :

قتل شخصان يشتبه بانتمائهما إلى الفرع اليمني في تنظيم القاعدة في غارة لطائرة من دون طيار في جنوب اليمن الغارق في نزاع مسلح، حسبما أفاد الأحد مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الطائرة التي يرجح أنها أمريكية استهدفتهما عندما كانا يستقلان دراجة نارية في مديرية الوضيع في محافظة أبين حيث ينشط تنظيم القاعدة.وذكر أن إبراهيم العدني، المسؤول المالي للتنظيم في المديرية، قتل في الغارة ومعه أحد أقربائه.وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في يناير، ضرباتها ضد التنظيم في محافظات أبين وشبوة والبيضاء، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ أكثر من 7 غارة جوية في اليمن منذ 28 فبراير.وتعتبر واشنطن “قاعدة الجهاد في شبه جزيرة العرب” أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتشعر بالقلق من تعزيز التنظيم نفوذه مستفيداً من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأرض الأمريكية.وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مارس الماضي إن إدارة ترامب أعطت الضوء الأخضر لضربات جوية أو عمليات خاصة في اليمن طلب إذن مسبق من البيت الأبيض.ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعاً دامياً بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في (سبتمبر) من العام نفسه، وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في مارس 2015، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في البلد الفقير.واستفادت المجموعات المتطرفة وعلى رأسها القاعدة وتنظيم داعش من النزاع لتعزيز نفوذها خصوصاً في جنوب اليمن.