مصرع مواطن إثر حادث تصادم مروع بين مركبته وناقلة وقود بمحايل عسير

متابعات-فجر :

لقي مواطن مصرعه،أمس الأحد ، إثر اصطدام مركبته بناقلة وقود بمحافظة محايل عسير

و أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي أن فرق العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام وانقلاب ناقلة وقود محملة بوقود الديزل سعة (32 طن) بسيارة جيب تويوتا لاندكروزر وذلك على إمتداد طريق أبها محائل مثلث العيده مما أدى إلى وفاة سائق السيارة الجيب (سعودي) واحتجازه بداخلها وتعرض الناقلة إلى إحتراق حمولتها من الوقود بالكامل حيث قامت فرق الدفاع المدني باستخراج المتوفى من بين حطام المركبة والعمل على إخماد الحريق وتسليم الحادث للمرور لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.