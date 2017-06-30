“التجارة” تضبط مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لتزوير تواريخ الصلاحية العطور ومستحضرات التجميل ب”جدة”

متابعات-فجر :

تمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار ،بمحافظة جدة ،من مداهمة مستودعًا تستغله عمالة مخالفة لتزوير وتجديد تواريخ الصلاحية العطور ومستحضرات التجميل.

حيث أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،أنه تم مداهمة مستودعاً تستغله عمالة مخالفة لتجديد وتزوير تواريخ صلاحية العطور ومستحضرات التجميل ،وتم ضبط 46 ألف عبوة غير صالحة للاستخدام ومصادرة 132 ألف ملصق تم إعداده لتزوير تواريخ الصلاحية.

وعليه تم تسليم المخالفين للجهات الأمنية واستدعاء صاحب المستودع لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.