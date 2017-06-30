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عاجل.. اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين الأربعاء المقبل للبحث تطورات الأوضاع في العلاقات مع قطر

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