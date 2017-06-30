عاجل.. اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين الأربعاء المقبل للبحث تطورات الأوضاع في العلاقات مع قطر

متابعات-فجر :

أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه بناءً على دعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكرى، تقرر عقد اجتماع رباعى لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية، فى بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.