جمرك مطار الأمير سلطان بتبوك يحبط تهريب 9 كجم “أفيون”

متابعات – فجر

‏أحبط جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك كمية كبيرة من مادة “الأفيون” بلغت (9.220) تسعة كيلوجرامات ومائتان وعشرون جرام، عُثر عليها مُخبأة في أمتعة أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.

وتفصيلاً قال منصور المزيد مدير جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز: عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات عُثر على تلك الكمية من “الأفيون” مُخبأة في حقيبتين كانتا مع أحد ركاب الرحلة، بحيث تم إخفاء الكمية في مخبأين تم تجهيزها أسفل كل حقيبة ومن ثم جرى تغطية الأفيون بطريقة فنية بورق مقوى وذلك لغرض التمويه على المراقب الجمركي.

وتُعد هذه الكمية الكبيرة المضبوطة من مادة “الأفيون” من أكبر الكميات التي تم ضبطها على مستوى كافة المنافذ الجمركية، حيث أحبط جمرك ميناء ضباء على الحدود الشمالية الغربية من المملكة قبل أربع سنوات قُرابة 14 كيلوجرام من مادة الأفيون.