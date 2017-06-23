اللواء متقاعد ذوقان العطية يبارك للقيادة بمناسبة تعيين الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد

الجوف – فجر :

رفع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالجوف اللواء م/ ذوقان بن معاشي ذوقان العطية ،اسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الغالية، باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء، مبايعاً سموه على السمع والطاعة، سائلاً الله -عز وجل- له التوفيق والسداد في خدمة دينه ووطنه كما ان هذه الأوامر الملكية دلالة متجددة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه- على نهضة واستقرار الوطن، من خلال ضخّ الدماء الشابة في شرايين مؤسسات الدولة والأمير محمد بن سلمان أثبت كفاءة واقتداراً، في إدارة ملفات ورسم سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية، وقدرة فائقة في إدارة ملفات السياسة الدفاعية للدولة، بما يخدم صالح الوطن حاضره ومستقبله.

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