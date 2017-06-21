الحكومة القطرية تجبر الأطفال على رفع أعلام تركيا في استقبال جنودها

متابعات – فجر :

في سابقة أثارت الجدل بتويتر، أقدمت عليها الحكومة القطرية، أجبرت الحكومة القطرية الأطفال القطريين على رفع الأعلام التركية في استقبال الجنود الأتراك.

وتداول مستخدمو موقع التدوينات القصيرة صورًا للأطفال من القواعد التركية في قطر ممسكين أعلامتركيا. وانهالت التغريدات المهاجمة لحكومة قطر لاستخدامهم الأطفال في حملات سياسية، وإجبارهم على رفع أعلام غير أعلام بلادهم.

ونشر المدوِّن السعودي إبراهيم بهزاد – بحسب اليوم السابع – صورًا للواقعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب: “أي عار أكثر من هذا؟ إرغام الأطفال طلبة المدارس على زيارة القوات التركية في قطر، ورفع أعلام تركيا، والتصوير مع الجنود الأتراك”.