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الحكومة القطرية تجبر الأطفال على رفع أعلام تركيا في استقبال جنودها

1 تعليق

  1. راشد

    الخايس خايس ماذا ترجون من اخونجي فاهم الدين غلط

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