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“وزارة العمل” تعلن توحيد الاستحقاقات الشهرية لمستفيدي الضمان

1 تعليق

  1. غير معروف

    سلام عايكم ياسيدي مانزل الا الراتب فقط يوم 2رمضان والله

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