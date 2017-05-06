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تعاوني رفحاء ينفذ 1228 درساً علمياً في سبعة أشهر

1 تعليق

  1. محمد الحاقان

    من يدفع تكاليف هذه الأنشطة

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