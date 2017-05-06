تعاوني رفحاء ينفذ 1228 درساً علمياً في سبعة أشهر

متابعات _فجر
نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء خلال الأشهر السبعة الماضية عدد من الأنشطة الدعوية .
وشملت الأنشطة 1228 درسًا علميًّا ،و680 لقاءً دعوي ،و 883 كلمة وعظية ، و 139 محاضرة،إضافة إلى إقامة 8 دورات علمية .
متابعات _فجر
نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء خلال الأشهر السبعة الماضية عدد من الأنشطة الدعوية .
وشملت الأنشطة 1228 درسًا علميًّا ،و680 لقاءً دعوي ،و 883 كلمة وعظية ، و 139 محاضرة،إضافة إلى إقامة 8 دورات علمية .
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1 تعليق
محمد الحاقان
من يدفع تكاليف هذه الأنشطة