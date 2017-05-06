تعاوني رفحاء ينفذ 1228 درساً علمياً في سبعة أشهر

متابعات _فجر

نفذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء خلال الأشهر السبعة الماضية عدد من الأنشطة الدعوية .

وشملت الأنشطة 1228 درسًا علميًّا ،و680 لقاءً دعوي ،و 883 كلمة وعظية ، و 139 محاضرة،إضافة إلى إقامة 8 دورات علمية .