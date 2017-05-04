بالصور.. “وزارة التجارة” تضبط 39 طن إسفنج تالف قبل استخدامه في الأثاث

متابعات-فجر :

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار مجموعة من العمالة المخالفة لتخزينها الإسفنج التالف، وحجزت 39 طنًّا جاهزة لإعادة استخدامها في أثاث يباع باعتباره جديدًا.

وأوضحت الوزارة، أمس الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها وبالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت عمالة مخالفة بغش تجاري لتخزينها إسفنجًا تالفًا بالقطيف، وحجزت 39 طنًّا جاهزًا لإعادة استخدامه بأثاث يباع كجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت باحتجاز 18 آلة تستخدم لإعداد الإسفنج التالف، كما استدعت صاحب المصنع والمخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، مرفقة مجموعة من الصور التي تظهر جانبًا من المخالفات وضبطها.