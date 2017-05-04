مقتل 3 أشخاص في حادث دهس بمزاد علني بولاية بوسطن الأمريكية

متابعات-فجر :

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، أمس الأربعاء، حين صدمت سيارة جمعاً كان يشارك في مزاد علني للسيارات قرب بوسطن.

بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ماساتشوستس شمال شرق الولايات المتحدة. وقالت الشرطة: “تشير كافة المعطيات إلى حادث. ولا يشير أي معطى حالياً إلى أن الحادث كان متعمداً أو إرهابياً”.وأكدت النائبة العامة المحلية ماريان راين في مؤتمر صحافي “تشير المعلومات الأولية إلى حادث مأسوي”.وأكدت مقتل ثلاثة أشخاص هم رجل وامراتان في الحادث الذي وقع في بيلاريغا على بعد 35 كلم شمال غرب بوسطن.وأضافت أنه تم نقل تسعة أشخاص إلى المستشفى بينهم اثنان بين الحياة والموت.

وأوضحت أن الحادث وقع خلال مزاد علني للسيارات حيث زادت سرعة إحدى السيارات التي كان يقودها رجل سبعيني فجأة واصطدمت بالمشاركين في المزاد.وتوقفت السيارة بعد أن ارتطمت بأحد الجدران.