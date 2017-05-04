“بلدي طبرجل” يطرح مواقع استثمارية

متابعات – فجر

أعلنت بلدية محافظة طبرجل بمنطقة الجوف عن طرح عدد من المواقع الاستثمارية تتمثل في مطاعم ترفيهية وجبات سريعة، كوفي شوب، أسواق تجارية واتصالات، فنادق، ومراكز خدمة ومعارض سيارات، مركز رياضي، بنك مصرفي، سوق للخضار واللحوم، مدينة ترفيهية.

حيث ترغب البلدية بتأجيرها عن طريق المزايدة العامة وأشارت البلدية أن من له الرغبة في الاستثمار التقدم إلى قسم الاستثمار بالبلدية لشراء كراسة الشروط وبينت البلدية في إعلانها أن قيمة الكراسة تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 ريال، وأن آخر موعد لقبول العطاءات 1438/9/9 هـ وفتح المظاريف اليوم الذي يليه الساعة العاشرة صباحاً وتقديم العطاء بقسم إدارة الاستثمار بالبلدية وعلى المتقدمين أرفاق كافة الأوراق المطلوبة مع ضمان بنكي بقيمة (‎%‎1) هذا ما ذكره رئيس بلدية محافظة طبرجل المهندس سميحان الشمري.