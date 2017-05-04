الشباب يقفز للخامس منتظراً هدية الخليج

فيصل الخليل – فجر – الرياض

انطلقت الجولة الأخيرة من دوري جميل اليوم بلقاء وحيد جمع الاتفاق بضيفة الشباب وانتهى هذا اللقاء شبابياً بعدف دون رد.

سجل الهدف الشبابي للاعب الشاب عبدالمجيد الصليهم هدف الصليهم جاء في الدقيقة 81 مُستغلًا تمريرة على طبق من ذهب من عبدالوهاب جعفر أمام مرمى الاتفاق الخالي من حارسه أحمد الكسّار، لتنتهي المباراة بفوز الليوث بهدف نظيف ارتقى بهم للمركز الخامس مُؤقتًا برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن الرائد الذي سيخوض مباراته غدًا أمام الخليج على ذات ملعب الدمام، الاتفاق بقيَ في المركز الثامن بـ27 نقطة.