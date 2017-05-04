اللجنة الثلاثية العليا للتنسيق بين المملكة والإمارات واليمن تعقد اجتماعها الأول

واس – فجر

عقدت اللجنة الثلاثية العليا للتنسيق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية اجتماعها الأول يوم الأربعاء 7 / 8 / 1438هـ الموافق 3 مايو 2017م بمحافظة جدة برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن / علي بن محسن الأحمر ، وعضوية ممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث اطلعت اللجنة على مجمل الأوضاع ذات الصلة بمجال عملها ، وفحوى الاتصالات التي تمت مؤخراً بين القيادات السياسية في هذه الدول .. مثمنة التوجيهات المستمرة للقيادات في المملكة والإمارات واليمن برفع مستوى التنسيق والتعاون في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن .

وقد عبر الأعضاء عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه العظيمة ودعمه المستمر للعمل المشترك .

وقد ناقشت اللجنة ما أُدرج على جدول أعمالها من موضوعات تتعلق بالعمل الأمني وسير العمليات العسكرية في اليمن لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وأقرت توصياتها بإجماع أعضائها ، وستتوالى اجتماعات اللجنة بشكل دوري.