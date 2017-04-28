رئيسة وزراء بريطانيا تتهم بروكسل بالسعي لإفشال آلية “بريكست”

وكالات – فجر

صعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء لهجتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) متهمة بروكسل بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات التشريعية البريطانية، فيما حذر الاتحاد من “وهم” انفصال “بلا ألم”.

وقالت ماي في تصريح أمام مقر رئاسة الوزراء، إن “البعض في بروكسل لا يريدون نجاح المفاوضات ولا يرغبون في نجاح المملكة المتحدة”، غداة تأكيدها أنها ستكون “صعبة المراس” أثناء المفاوضات.

أضافت “لقد تم تشديد موقف المفوضية الأوروبية التفاوضي، لقد أصدر سياسيون أوروبيون ومسؤولون تهديدات ضد بريطانيا”، معتبرة أن “كل هذه الأعمال جاء توقيتها متعمدا من أجل التأثير في نتيجة الانتخابات” العامة المقررة في 8 يونيو والتي دعت إليها لتعزيز موقعها داخليا استعدادا للمفاوضات.

وتعكس هذه التصريحات الموقف الصعب الذي تواجهه رئيسة الوزراء البريطانية بعد نشر صحيفة “فرانكفورتر الغمايني تسايتونغ” الألمانية الأحد مقالا أشار إلى أجواء تشاؤم عقب عشاء عمل أجرته ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في الأسبوع الفائت في لندن.

ونقلت الصحيفة عن يونكر قوله إن ماي يبدو كأنها تعيش “على كوكب آخر”، بسبب مطالبها بشأن هذه المفاوضات، وغداة العشاء حذرت المستشارة الاأمانية أنجيلا ميركل لندن من “أوهام” حول عواقب الانفصال، لكن ماي اعتبرت أن الموقف البريطاني “حرفته الصحافة الأوروبية”.